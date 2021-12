Dalla Polizia di Stato: richiesta rettifica dell’articolo di stampa “Polstrada non si vede, meno male che arrivano i Carabinieri”

Nella rassegna stampa odierna sul quotidiano on line “Alessandria Oggi” è apparso l’articolo il cui titolo è riportato in oggetto e che fa riferimento ad un incidente stradale con esito mortale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lungo la A/7 Milano Serravalle all’altezza del Chilometro 69+350, carreggiata direzione Milano, territorio del Comune di Tortona (AL). Il sinistro ha visto coinvolti tre mezzi di cui due pesanti ed un’autovettura.

Più nel particolare alle ore 13.04 veniva segnalato il sinistro alla Centrale Operativa Autostradale di Novate Milanese, competente per la tratta, che inviava immediatamente un equipaggio, supportato da ulteriori pattuglie.

Sostanzialmente l’evento ha visto impiegati nr. 8 equipaggi della Polizia Stradale, sia per i rilievi di rito, sia per la gestione della viabilità dentro e fuori l’autostrada.

Appare opportuno precisare che al verificarsi di eventi di tale gravità, vengono attivati collaudati dispositivi di gestione delle criticità che coinvolgono oltre alla Polizia Stradale anche altre forze di Polizia, le quali intervengono in ausilio per contenere – quanto più possibile – le inevitabili ripercussioni viabilistiche nell’area delle operazioni.

L’evento, nel suo complesso, ha avuto termine verso le 18, ciò grazie all’impegno profuso dagli operatori intervenuti, avendo invece l’articolo di cui all’oggetto non opportunamente considerato l’attività della Polizia Stradale, nel complesso ed articolato sistema sopra descritto.

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà rivolgere alla presente e colgo l’occasione per porgere cordiali saluti e auguri di buone feste.

Il Dirigente

1° Dir. Dr.ssa Simonetta Lo Brutto