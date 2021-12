Denunciate tre donne per una serie di furti

Alessandria – Nei giorni scorsi agenti della Squadra Volante della Questura di Alessandria fermavano un’auto con tre donne a bordo tra i 20 e i 30 anni riconosciute subito dai poliziotti in quanto note per alcuni furti e, nel corso del controllo, accertavano che le donne erano in possesso di svariati addobbi natalizi riconducibili a due esercizi pubblici cittadini, senza che le stesse fossero in grado di esibire scontrini o ricevute relative al loro regolare acquisto. Nel corso degli accertamenti del caso gli agenti venivano a conoscenza che nelle vicinanze di uno degli esercizi erano stati recuperati in stato di abbandono, effetti personali e documenti riconducibili ad una persona residente a Castellazzo Bormida. Scattavano le indagini che portavano alla vittima del borseggio consumato nel pomeriggio, rintracciata presso la propria abitazione, che riconosceva come proprio un portafogli di marca Louis Vuitton del valore di circa 400 euro, con dentro 340 euro, trovato addosso ad una delle tre fermate durante la perquisizione. Anche i due esercizi commerciali rientravano in possesso degli addobbi natalizi rubati del valore di circa 220 euro. il resto della refurtiva era sottoposto a sequestro. Le tre donne, esperite le formalità di legge, venivano segnalate all’autorità giudiziaria.