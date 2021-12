Dopo l’alluvione si contano ancora i danni ma i soldi non arrivano

Ovada – A tre mesi dall’alluvione del 4 ottobre, per quanto riguarda i ristori del ministero non si sa ancora niente. A questo proposito il Sindaco Paolo Lantero insiste sull’ipotesi di riconoscere all’ovadese lo status di territorio colpito da una calamità naturale è fondamentale sul fronte del risarcimento delle perdite e dei danneggiamenti subiti da infrastrutture, capannoni, case. La piena dell’Orba aveva sorpreso per la portata, con la corrente che aveva rotto gli argini in più punti, investendo in pieno il centro sportivo del Geirino di strada Grillano tuttora inagibile e il polo industriale di regione Carlovini, dove a essere invase dal fango furono, tra le altre, la Ormig, la palestra Quada e la Vezzani oltre ad altre imprese nella zona di piazza Castello. Altri gravi danni si erano registrati lungo tutto il corso dell’Orba, a partire da Molare per arrivare a Silvano. La richiesta per ottenere lo stato di calamità è partita immediatamente, così come la raccolta delle domande di risarcimento, per un totale stimato in quasi 30 milioni di euro.