Prof e bidelli no vax bloccano la scuola

Vercelli – Anche in provincia di Vercelli ci sono insegnanti, collaboratori amministrativi e personale di segreteria che non si sono adeguati all’obbligo vaccinale scattato in Italia dal 15 dicembre per coloro che lavorano nel mondo della scuola. I lavoratori della scuola sono esentati dal vaccino solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche. I professori avevano 5 giorni di tempo per comunicare l’intenzione di vaccinarsi o meno alle segreterie. Questo ha causato qualche disagio nelle scuole. Ad esempio alla Media Verga la dirigenza ha dovuto apportare variazioni nell’orario di lezione a causa di numerose assenze tra i professori fino a giovedì, ultimo giorno di scuola prima di Natale. In tutta la provincia quello dell’obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico non è un fenomeno irrilevante in quanto ci sono casi di no vax sia tra i professori che tra i dipendenti con alcuni uffici e segreterie che di colpo hanno visto dimezzato il personale. Se il personale interessato non dimostrerà di aver iniziato il percorso vaccinale, si dovrà procedere con le sostituzioni, trovando supplenti in regola con l’obbligo vaccinale.