Zegna parte bene a Wall Street

Biella – Debutto di Zegna a Wall Street. Il settore maglieria tira bene con la nuova serie di lusso informale che segna un prezzo al dettaglio di 1.590 euro.

Nella presentazione agli investitori che ha accompagnato il debutto, il gruppo triverese ha sottolineato come la metà delle vendite ormai riguardi abbigliamento e accessori per il tempo libero. Nel 2016 si fermavano al 38%, ma prima della pandemia Zegna aveva capito che c’era la necessità di trasformarsi da un marchio di abbigliamento a uno di lusso. La nuova serie mette a fuoco questo obiettivo. Bene le azioni, partite da 10,30 dollari all’inizio della giornata di contrattazioni, per chiudere a 10,74, con un +6 per cento in netta controtendenza in un lunedì in cui i mercati hanno avuto il segno negativo.