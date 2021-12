Acqui, Ovada e Novi: ospedali in trincea per la nuova ondata Covid

Novi Ligure – La bassa alessandrina si sta preparando per fronteggiare la nuova ondata di Covid, nelle sue varianti, a Novi, Acqui e Ovada. All’ospedale San Giacomo sono stati attivati undici posti di cui uno in terapia intensiva, tre in terapia semi intensiva e sette di media intensità, ciò per garantire tutte le attività mediche, per cui ogni reparto continuerà a funzionare con regolarità normale. Al momento, il San Giacomo vede occupati meno del 50% dei posti letto in terapia intensiva per casi Covid. Ci sono meno pazienti intubati, nonostante l’aumento generale dei contagi. Il dato preoccupante è che ben il 20% dei ricoveri più gravi si riferisce a persone vaccinate. Il Galliano di Acqui dispone di 25 posti in più al quarto piano, mentre cinque letti per i positivi saranno presenti anche in terapia intensiva. La struttura si sta organizzando con l’ospedale di Ovada (città con la quale condivide il distretto sanitario) per accogliere i malati Covid in Medicina ad Acqui e indirizzare su Ovada quelli negativi.