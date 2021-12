Galleria Perelli blindata

Novi Ligure – Il teppismo imperante un po’ dappertutto, ha costretto i residenti del centro storico di Novi a un accordo col Comune per chiudere dopo le 20:00 la zona compresa tra Via Roma, Via Capurro e Piazza Matteotti, per cui anche la storica Galleria Perelli sarà chiusa al passaggio. Ciò per contrastare gli atti teppistici che negli ultimi anni hanno danneggiato il centro storico cittadino. Non basta perché questa primavera partiranno i lavori di restauro dei muri, l’installazione di telecamere di videosorveglianza e di due cancellate della Galleria Perelli su Via Girardengo e su Via Capurro, per un costo preventivato di circa 80.000 euro, in parte a carico dei condomini che pagheranno i cancelli, essendo strutture annesse all’immobile di loro proprietà. L’accordo è stato perfezionato grazie alla consulenza gratuita dell’avvocato Garaventa di Novi e dallo studio legale Sarzotti di Torino. I lavori inizieranno dopo il parere favorevole della Sovrintendenza ai Beni Architettonici.