Alessandria – Un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio all’altezza della rotatoria di Marengo ha causato un intasamento del traffico in entrata e in uscita dalla città che si è risolto dopo oltre un’ora dall’intervento della Polizia Municipale. Per fortuna le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze. Verso le 17:30 il traffico è tornato scorrevole.