Indiziato di reato un presunto autore delle spaccate notturne ad Alessandria

Alessandria – Potrebbe essere un marocchino di 21 anni dimorato in Corso Carlo Marx uno degli autori di alcune spaccate messe a segno in città nell’ultimo periodo dell’anno per cui è indiziato di reato. Lunedì 13 dicembre era stato fermato a Genova e trovato in possesso di una serie di occhiali risultati rubati al negozio Filottica di Alessandria dove c’era stata una delle spaccate notturne. Tuttavia il giovane era riuscito a fuggire ma è stato rintracciato dagli agenti grazie all’intercettazione dei cellulari delle persone a lui vicine: si era nascosto da alcuni parenti a Novate Mezzola, in provincia di Sondrio, a circa 10 chilometri dal confine svizzero. Arrestato e finito in carcere è al momento indagato per i colpi avvenuti nei due supermercati Crai, al negozio Bizar, alla Pizzeria Condurro e da Filottica.