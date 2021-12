Pendolari sulle barricate

Novi Ligure – Siamo al muro contro muro tra le Ferrovie e gli esasperati – a ragione – pendolari della bassa alessandrina che si sono alleati coi liguri. L’Associazione pendolari novesi (Apn) è stata contattata da gruppi di pendolari della Valle Scrivia e della Valpolcevera che le hanno chiesto di coordinare l’attività. Ora Apn punta a farsi accreditare nelle Regioni Piemonte e Liguria nell’assumere la rappresentanza di tutti i pendolari da Novi a Genova. Inoltre nei primi mesi del 2022 sarà raccolto un dossier sulle criticità della linea e sulle soluzioni per poi richiedere un incontro a Genova con Regioni e Trenitalia. Uno dei disagi maggiori riguarda i treni che dal Piemonte arrivano a Genova: si fermano a Principe anziché proseguire fino a Brignole, creando difficoltà, per esempio, agli studenti che frequentano le Superiori. L’Apn ha inoltre predisposto un documento con altri comitati e associazioni piemontesi che sarà presentato alla Regione Piemonte per richiedere tra l’altro un incremento dei chilometri erogati, più attenzione ai servizi festivi e serali e notturni, e la riapertura delle linee sospese, tra cui la Ovada-Alessandria. A questo proposito i pendolari hanno chiesto di partecipare all’elaborazione del progetto. In programma c’è anche la richiesta di prolungare il sottopasso della stazione di Novi a Vicolo Ghiara, consentendo di fatto un secondo collegamento pedonale – oltre a Viale Saffi – tra la parte nord e il centro storico della capitale della Liguria piemontese.