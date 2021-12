Tornano a Novi i tradizionali concerti di Natale e Capodanno

Novi Ligure – Torna stasera il concerto di Natale dopo lo stop imposto dalla pandemia dell’anno scorso. L’esecuzione sarà come sempre del Corpo Musicale Romualdo Marenco che si esibirà, a partire dalle 21, nella chiesa di San Nicolò in Via Girardengo. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili e l’accesso è condizionato all’esibizione del Green pass. Il programma prevede brani tratti dai musical più famosi come “Grease”, “Jesus Christ Superstar” e “Sette spose per sette fratelli” e brani sinfonici classici. Il concerto di Capodanno invece si terrà nel restaurato teatro Marenco il primo gennaio a partire dalle 20,45. Saranno eseguiti brani come la sinfonia numero 29 in La maggiore k 201 di Mozart, melodie Verdiane, di Bizet, e Romualdo Marenco. L’esecuzione sarà a cura dell’Orchestra Classica di Alessandria diretta dal maestro Andrea Oddone, con il flauto solista affidato a Giuseppe Nova e con la presenza dei soprani sudcoreani Sung Hee Park, Sang Eun Kim e Hyunjeong Lee.Ad accompagnare l’evento sarà la voce narrante di Giulio Graglia, direttore artistico del teatro. Le prenotazioni e la vendita online si potranno effettuare tramite il circuito Vivaticket, mentre l’acquisto diretto in teatro sarà possibile il mercoledì e il venerdì feriali dalle 17,30 alle 19. Per informazioni si può telefonare al 347 7360627 o inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica segreteria.teatromarenco@gmail.com.