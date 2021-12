Il riscaldamento non funzionava perché non avevano girato il rubinetto del gas

Ovada – La minoranza di centrodestra in consiglio comunale è furibonda per il fatto che il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento del teatro comunale era dovuto al fatto che il rubinetto del gas non era stato aperto e ciò ha costretto il rinvio dell’atteso concerto di Natale per la mancata partenza dell’impianto di riscaldamento. Nei giorni scorsi sono sono intervenuti i tecnici della ditta conduttrice degli impianti comunali, insieme al gestore della rete gas e hanno risolto il banale disservizio girando il rubinetto. Come d’incanto il riscaldamento è patito e il caldo è arrivato. ma non si sono placate le polemiche e la minoranza di centro destra del gruppo Ovada Viva ha chiesto spiegazioni, visto che la struttura è stata appena riaperta dopo due anni di lavori per ben 400.000 euro.