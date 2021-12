Poliziotto di 53 anni si toglie la vita: non voleva farsi vaccinare

Alba – La mattina di domenica 5 dicembre 2021, una donna di 75 anni è preoccupata. Continua a telefonare al figlio che fa il poliziotto ma non ha risposta e inizia a preoccuparsi. La mattina dopo telefona alla Polizia, segnalando il fatto. Presto si mettono in azione le ricerche, e subito la sensazione è che al figlio, che fa il poliziotto a Genova, in questi giorni in licenza nella sua casa di campagna, sia successo qualcosa. Gli agenti fanno irruzione, il poliziotto giace esanime dopo essersi sparato un colpo in testa con la pistola d’ordinanza. Gibbo era sovrintendente capo coordinatore alla Questura di Genova e vantava oltre trent’anni di servizio. La Procura di Cuneo ha ora aperto un’indagine per accertare le dinamiche del suicidio”. Questa è la drammatica storia di un uomo di 53 anni che non voleva farsi somministrare il vaccino. Una libera scelta garantita dalla Costituzione ma che, grazie agli incostituzionali Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) è stata violata in quanto dal 15 dicembre 2021 è stato introdotto l’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine. Per gli agenti che non si sottopongono alla richiesta, è prevista la sospensione dal servizio senza compenso, ma anche il ritiro temporaneo della “tessera di riconoscimento, la placca, l’arma in dotazione e le manette”. Così recita la circolare diffusa dal Ministero degli Interni”. Roba da non credere in uno Stato che si definisce democratico e liberale. La paura è diffusa e gli agenti stanno attivando gruppi social dove discutono della situazione italiana, esprimendo le proprie preoccupazioni. Per il sovrintendente Giorgio Gibbo ciò non è bastato e s’è abbandonato allo sconforto fino a morirne. Prima di compiere l’insano gesto Giorgio Gibbo ha scritto alcune righe con le quali chiede scusa ai suoi colleghi, ma non voleva farsi iniettare una sostanza sconosciuta ai più nel suo corpo. Ciò nonostante che amasse il suo lavoro, ma il ricatto di essere sospeso avrebbe potuto portarlo a fare qualcosa contro la sua volontà. Meglio togliere il disturbo.