Il Covid? Per il New York Times sarà presto considerato come una banale influenza

Red – Dal New York Times veniamo a sapere che il Sud Africa, cioè la nazione dove è nata la variante Omicron mette un punto all’ennesima emergenza Covid. Sul New York Times si legge infatti: “Sostenuto dai dati incoraggianti che mostrano che le infezioni della variante Omicron non sono così gravi il Sudafrica ha eliminato le restrizioni di quarantena per tutti tranne le persone sintomatiche. Ciò include consentire alle persone che sono risultate positive, ma non mostrano sintomi, di riunirsi con gli altri, purché indossino una maschera e la distanza sociale”. In sostanza l’autorevole quotidiano statunitense ci dice che in Sudafrica il covid, se privo di sintomatologia, non fa più paura e il ragionamento è banale ma non fa una piega: “È probabile che ci siano molte persone infette che socializzano con gli altri e non aveva più senso mettere in quarantena solo coloro che si sono sottoposti al test”.

A questo punto pensiamo che, se da una parte l’immunità di gregge realizzata attraverso il vaccino è impossibile, dall’altra, come spiega il NYT: “Molti Paesi in tutto il mondo avranno probabilmente bisogno di trovare un modo per convivere col Covid, piuttosto che evitarlo. […] I casi sono aumentati vertiginosamente, ma poco più del 5% ha portato a ricoveri ospedalieri”.

In sostanza per il NYT il virus sta diventando endemico e assomiglia sempre più a un’influenza per cui le persone positive al test ma asintomatiche, come in Sudafrica, non dovranno più essere messe in quarantena. Inoltre non è più necessario mostrare un test Covid-19 negativo prima di tornare al lavoro dopo l’isolamento.