Anche in Liguria il 30% dei ricoverati in terapia intensiva sono vaccinati

Genova – Ci spiace ma le notizie sono notizie e dobbiamo scrivere la verità per cui a Genova sono attualmente 41 in terapia intensiva, di cui 29 non vaccinati e 12 vaccinati pari al 30%. E non si scappa perché la notizia è proprio quella per cui i vaccinati finiscono intubati come gli altri e, con buona pace di Bassetti, Pregliasco, Galli & C. questo vaccino non funziona bene e, forse, se uno si cura a casa coi monoclonali o con le terapie autorizzate, guarisce e forse diventa anche immune. Questo concetto è stato espresso più volte da più parti e nessuno ha mai obiettato niente. Questa è la verità e tutto il resto è aria fritta. Il dato è delle 12 di ieri e ci dice che sono 1.219.938 i liguri che hanno ricevuto almeno una dose, in stragrande maggioranza dei sieri Pfizer e Moderna, ma anche AstraZeneca e Johnson & Johnson, su un totale di 1.551.000 abitanti, pari al 78,65%. E anche qui non ci siamo perché i contagi persistono: sono 470 i ricoverati in media intensità, mentre sono cresciuti sino a 21 i ricoveri di bambini al Gaslini. Con questo trend, da gennaio la Liguria potrebbe diventare arancione. Per quelli che se ne intendono il problema sono le varianti, che sfuggono alle terapie, di cui l’ultima è l’Omicron. Sarà, ma ciò non spiega come mai il 24 dicembre si sono contati oltre 1.400 nuovi positivi di Covid19, un record. Naturalmente, non sapendo più cosa dire, quelli che la sanno lunga danno la colpa ai non vaccinati che sono, in Liguria, una pattuglia di 168.420 (abitanti con più di dodici anni) poco più del 10%, ma ciò non spiega come mai di loro finisce in terapia intensiva solo il 70% del totale ricoverati quando il 30% dei ricoverati sono vaccinati. Per analogia inversa, se i vaccinati sono il 90% e i non vaccinati il 10%, i ricoverati dovrebbero essere quasi tutti non vaccinati, mentre siamo 70 a 30. E, francamente, quei 30 su 100 sono un po’ troppi. Evidentemente c’è qualcosa che non quadra. Questi sono numeri non chiacchiere, e coi numeri, parafrasando il Belli, ce se sbatte sempre er grugno.