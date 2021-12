Statale 334 del Sassello: proseguono al meglio i lavori di ripristino

Pareto – La prima fase di intervento, finalizzata a riaprire al traffico sulla statale 334 “del Sassello” a senso unico alternato anche ai mezzi pesanti fino a 44 tonnellate, è in corso, mentre proseguono i lavori di ripristino nel Comune di Pareto, dove la strada è stata danneggiata per un tratto di circa 90 metri dalla piena del torrente Erro durante l’alluvione dell’ottobre scorso. A questo proposito Anas, che di recente ha la responsabilità della manutenzione, è stata ripristinata la palificata che consolida la corsia dal lato del monte. I prossimi lavori interesseranno la realizzazione del cordolo in cemento armato di collegamento delle teste dei pali. A gennaio, subito dopo le festività, saranno eseguiti lavori di sistemazione della parete rocciosa lungo la carreggiata tramite demolizione di alcuni spuntoni di roccia. Il tutto per una spesa complessiva di 1,6 milioni di euro.