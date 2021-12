Bar chiusi dentro i cinema: è il colpo di grazia

Torino – Dopo le chiusure forzate durante tutta l’epidemia del Covid, ora ci sono nuove norme come l’obbligo di indossare mascherine Ffp2 nei cinema, l’ingresso consentito con Super Green Pass e il divieto di consumare cibi e bevande al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi. La paura maggiore è che le sale siano costrette a chiudere ma questa volta definitivamente, per una crisi che rischia di travolgere l’intero comparto. In base all’ultimo provvedimento anti Covid nei cinema non si può più bere nulla né mangiare noccioline o altri snack assortiti. Il problema è che andando avanti di questo passo si rischia la chiusura, mentre dappertutto è possibile mangiare, parlare ed anche cantare, nei cinema è tutto vietato. Evidentemente, oltre la paura del contagio che monta tra gli spettatori, le sale patiscono il calo degli incassi ed ora anche la mancanza di introiti non legati alla biglietteria. Il servizio non cambia, l’unica cosa è che non è possibile portare in sala ciò che si ordina al bar. Alcuni cinema lo vendono direttamente in cassa.