Dal Gruppo Amag: l’assemblea degli azionisti approva la cessione a Iren Mercato dell’80% delle quote di Alegas

L’Assemblea degli azionisti del Gruppo AMAG, riunitasi martedì 28 dicembre alle ore 15, ha approvato la cessione a Iren Mercato Spa dell’80% delle quote di Alegas, Società del Gruppo AMAG che si occupa della commercializzazione del gas e dell’energia elettrica. L’offerta di Iren Mercato Spa è stata oggetto di una rigorosa valutazione dei parametri economici, tecnici e di sviluppo industriale da parte della Commissione Giudicatrice, a conclusione dell’iter di individuazione di un partner industriale per il mercato della distribuzione del gas e dell’energia elettrica durato diversi mesi. Il Consiglio di Amministrazione di AMAG Spa, riunitosi nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre, ha preso atto del verbale della Commissione Giudicatrice, ed ha autorizzato il Presidente del cda a convocare per il giorno 28/12/2021 l’Assemblea degli azionisti per le delibere di competenza.