Gestione unificata per il nodo ferroviario di Alessandria e il Terzo Valico

Alessandria – La senatrice Susy Matrisciano (M5S – a lato) con un suo emendamento in Senato è riuscita a far approvare il passaggio di sviluppo e gestione del Parco Smistamento ferroviario di Alessandria sotto il diretto controllo del Commissario straordinario del Terzo Valico. “Questo trasferimento di competenze e di funzioni – ha dichiarato la senatrice grillina – è coerente con la circostanza che il Centro sia collocato nei pressi della stazione, inserita nel corridoio Reno-Alpi, uno dei nove della rete strategica transeuropea di trasporto Ten-t core network, di cui il Terzo valico dei Giovi è il tassello terminale a sud. Un passo fondamentale per rendere appetibile l’area del sud Piemonte, per investimenti di rilievo, privati e pubblici, per lo sfruttamento del Parco smistamento e del relativo Retroporto che potrà facilitare la transizione verde, creando lavoro di qualità”. Sempre più strategica diventa Alessandria che è già impegnata a fondo con Slala la società di logistica presieduta dall’avvocato Cesare Rossini. Questa decisione segna una vittoria del territorio alessandrino e della sua economia, oltre che un segnale positivo per le prospettive occupazionali della provincia mandrogna. Confermata anche l’importanza logistica di Alessandria in ambito nazionale ed europeo.