Trovato morto in casa noto pizzaiolo novese

Novi Ligure – Ieri pomeriggio è stato trovato morto nel suo appartamento di Corso Italia il noto pizzaiolo novese Francesco Paolo Magrini, 61 anni, originario di Melfi ma a Novi da una quarantina d’anni, conosciuto da tutti come “Franchino”. A dare l’allarme è stata una vicina di casa che non lo vedeva da qualche giorno. Sono intervenuti i carabinieri che hanno sfondato la porta dell’appartamento trovando il suo cadavere. Secondo le verifiche del medico legale il decesso risalirebbe a qualche giorno prima. Franchino ha lavorato per molti anni alle pizzerie “Bella Napoli” e “Charlie Brown” ma anche in locali piemontesi e lombardi che lo chiamavano saltuariamente per le sue doti di abile pizzaiolo. Pare che da tempo soffrisse di una forma di ipertensione arteriosa per cui il decesso sarebbe da attribuire ad un malore improvviso. Franchino era un appassionato animalista sostenitore di Arca Novese, l’associazione che gestisce il canile cittadino, e dell’Enpa, l’ente per la protezione degli animali.