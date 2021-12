Il filone civile del processo di Quargnento va in Cassazione

Roma – È stata fissata per il 30 marzo l’udienza davanti alla Suprema Corte del processo civile a carico dei coniugi Gianni Vincenti e Antonella Patrucco responsabili penali della strage di Quargnento di due anni fa per cui persero la vita tre vigili del fuoco. In Cassazione devono rispondere di truffa all’assicurazione, crollo e lesioni per i tre soccorritori rimasti feriti. Per queste accuse i due sono già stati condannati nei primi due gradi di giudizio a quattro anni. Vincenti deve rispondere anche di calunnia ai danni del vicino di casa Giacinto Valinotto indicato inizialmente come possibile autore del disastro: la pena è di 4 anni e 6 mesi. Sul versante penale della vicenda Vincenti e Patrucco stanno scontando in carcere la pena di 30 anni per omicidio volontario con dolo eventuale per i tre vigili del fuoco.