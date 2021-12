“Permanente disastro Ferrovie Italiane”: chi guiderà i treni?

Alessandria – Sono 36 i convogli che, da oggi e fino al 9 gennaio, saranno rimpiazzati dai bus su diverse linee, proprio per la mancanza di personale che possa guidarli, perché positivo o in isolamento. Come sappiamo però, anche gli autobus partono o arrivano in ritardo e al disastro si aggiunge la beffa per gli utenti che, se vogliono rispettare gli orari, devono affidarsi a compagnie private di trasporto pubblico pagandosi il biglietto. Della serie: vuoi andare a Genova e arrivare in orario? Benissimo, allora abbandona le ferrovie e vai con un autobus privato che fai prima.

Tranquilli però perché – perepè perepè perepeppeppèèè – si è attivata la Regione Piemonte, guidata da Alberto Cirio, che avrebbe lavorato alla soluzione del problema con Trenitalia e l’Agenzia della mobilità piemontese. Comprensivo l’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi (nella foto) che ha detto al cronista: “Il personale del trasporto pubblico è, da mesi, sotto pressione e non è immune alle carenze di organico dovute al massiccio aumento di positivi e dei relativi isolamenti fiduciari. Abbiamo comunque voluto tutelare il servizio coi bus sostitutivi per non privare i piemontesi della possibilità di spostarsi: nel frattempo, monitoreremo ogni giorno le necessità che dovessero emergere”. Le linee coinvolte sono 12, cinque delle quali interessano la nostra provincia.

Sulla Alessandria-Chivasso i treni sostituiti saranno quelli delle 8.35 da Alessandria e 10.45 da Chivasso.

Cinque i convogli rimpiazzati dai bus sull’asse Alessandria-Novara: 9.08 e 14.23 da Novara ad Alessandria; 12.45 da Alessandria a Novara; 16.08 Novara-Valenza; 18.01 Valenza-Novara.

Diventeranno bus anche le corse delle 7.16 da Asti ad Alessandria, delle 12.44 da Acqui ad Asti e delle 14.12 da Asti ad Acqui.

Infine, sei sostituzioni sulla direttrice Alessandria-Acqui-Savona: 5.45 Acqui-Savona; 6.40 Alessandria-Acqui; 8 Savona- Acqui; 9.42 Acqui-Alessandria, 15.40 Alessandria-Savona, 18.11 Savona-Alessandria.