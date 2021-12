Statua di Rattazzi: hanno fatto poco ad imbrattarla perché dovrebbero demolirla

Alessandria (Andrea Guenna) – Salvatore Coluccio, di Visioni 47 che, evidentemente, almeno in questo caso non dimostra di avere buon gusto, difende quella schifezza di statua a Urbano Rattazzi che fa “bella mostra” di sé (si fa per dire) in Piazza della Libertà, perché qualcuno ha pensato bene di imbrattala. Per quanto ci riguarda chi ha imbrattato quella porcheria ha fatto benissimo perché quella statua è un obbrobrio e dovrebbe essere demolita. E il sindaco di Alessandria che di arte si intende dovrebbe prendere la palla al balzo per rimuoverla per sempre e sostituirla con qualcos’altro di meno indecente. Naturalmente si sono messi a disposizione per ripristinarla quelli di Amag Ambiente, per un intervento di pulizia straordinaria, per cui lavoreranno inutilmente a nostre spese domattina giovedì 30 dicembre e, come ha precisato Palazzo Rosso, a titolo gratuito, “senza oneri a carico del Comune”. Tuttavia ci costeranno – nel senso che le nostre tasse serviranno anche per fare una cosa inutile e dannosa – perché hanno occupato il tempo a pulire ciò che invece era da rimuovere e distruggere.