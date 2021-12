Erg ha avviato tre nuovi parchi eolici in Gran Bretagna e Francia

Genova – Erg, l’azienda petrolifera fondata più di 80 anni fa dalla famiglia Garrone di Vignole Borbera recentemente impegnata anche sul fronte dell’energia, ha annunciato l’avvio dei primi due parchi eolici nel Regno Unito a Craiggore e Evishagaran, nella contea di Londonderry nell’Irlanda del Nord, con una capacità rispettivamente di 23,5 megawatt e 46,8 megawatt, per un totale di 70,3 megawatt. A questi si aggiunge quella del parco eolico di Vallée dell’Aa a Pas-de-Calais, nell’Alta Francia per sette megawatt. Continua così, nel modo migliore, la politica aziendale di crescita nell’ambito delle energie rinnovabili con impianti anche all’estero con l’entrata in esercizio di 77 Mw di eolico tra Nord Irlanda e Francia che daranno il loro pieno contributo nel 2022.