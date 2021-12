In funzione a Casale Monferrato un’ambulanza per animali domestici

Casale Monferrato – Il Comune di Casale ha concordato con l’associazione “Ambulanze Veterinarie Onlus” l’istituzione di un servizio di ambulanza per i nostri piccoli amici animali domestici. Ad occuparsi del trasporto in clinica degli animali malati saranno i volontari mentre il servizio è gratuito. Il trasporto è previsto fino alla clinica veterinaria più vicina per un servizi che scatta quando quando un animale si sente male o ha bisogno di un ricovero immediato e il proprietario non può provvedere. In questi casi i volontari si attiveranno per aiutare i cittadini residenti a Casale con una speciale ambulanza per il trasporto e la riconsegna dell’animale, ma se il proprietario vuole rivolgersi a un veterinario di fiducia, il cui domicilio più distante di 20 chilometri dal luogo del prelievo dell’animale, allora sarà chiesto un contributo pari a 1,50 euro per ogni chilometro che superi i 20 previsti. A Casale il servizio sarà attivo da sabato 1° gennaio: chi avesse bisogno di questo servizio potrà chiamare h24 il numero 331 4824724.