Parte il “Distretto del Commercio Urbano”

Ovada – 1.530 partite Iva, oltre 400 negozianti e ristoratori per un bacino di circa 40.000 abitanti fino alla Valle Stura. Questi sono i numeri del nuovo distretto del commercio urbano di Ovada, volto ad accedere ai bandi di finanziamento regionali e nazionali a partire dal 2022 con iniziative mirate alla valorizzazione delle attività locali. La Regione ha già approvato un primo finanziamento di 20.000 euro per l’istituzione del distretto. Entro il 20 aprile il Comune di Ovada, capofila del progetto, dovrà presentare obiettivi e programma, indicando proposte per il triennio e le iniziative per il 2022 per le quali la Regione presumibilmente stanzierà altri 50 mila euro. Oltre ai centri zona, in provincia di Alessandria avranno il distretto anche Pozzolo Formigaro, Gavi e l’Unione Montana Valli Borbera e Spinti.