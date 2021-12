“Permanente disastro Ferrovie Italiane”: pochi treni causa quarantena

Genova – Raffica di treni cancellati da e per la Liguria. Trasporti quasi in tilt tra Basso Piemonte e Genova. Alla stazione di Genova Brignole sui cartelloni sono di più i teni soppressi che quelli in funzione: 71 treni fermati dalla variante Omicron, con decine di addetti delle ferrovie costretti a casa, in isolamento, perché positivi (o perché contatti stretti di positivi). Si prevede che questa solfa duri ancora e potrebbe protrarsi fino 9 gennaio. Come al solito i treni soppressi saranno rimpiazzati da bus sostitutivi. Ciliegina sulla torta sarà lo sciopero indetto dalla Cgil del 9 gennaio per protestare contro la carenza di personale. I disagi sono concentrati soprattutto sulle linee fra Sestri Levante e Sarzana o Savona, fra Brignole e Busalla, nella tratta fra Voltri e Nervi, da Ventimiglia a Savona, dalla Spezia a Sestri Levante, da Brignole ad Acqui Terme. I bus verso Busalla percorrono tragitti diversi: uno utilizza l’autostrada da Bolzaneto a Busalla, l’altro si muove lungo i Giovi. Oggi muoversi in treno è un’impresa e per salire serve avere le mascherine Ffp2 che hanno prezzi esagerati come accadeva con gli igienizzanti. Insomma una tragicommedia all’italiana.