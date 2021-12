Saamo in liquidazione, debiti in pagamento

Ovada – Entro il 31 dicembre del 2022 è prevista la chiusura della liquidazione di Saamo, la società consortile dei Comuni dell’ovadese che garantiva il trasporto pubblico della zona. Con l’acquisizione, ad agosto, da parte di Trotta Bus Services del ramo d’azienda dedicato al trasporto pubblico e la cessione del capannone di strada Rebba alla Econet, sarà il commissario Maurizio Coco ad occuparsi della liquidazione d’azienda, per cui si dovranno saldare i debiti ai creditori e, alla fine, si procederà con la cessione ai Comuni proprietari del 47% di quote che la Saamo possiede in Econet, l’azienda pubblica di raccolta rifiuti del territorio.