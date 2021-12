Autostrade: scade oggi il pedaggio gratuito e parte lo sconto del 50% da gennaio

Alessandria – Scade oggi, 31 dicembre 2021, il pedaggio gratuito per chi viaggia in autostrada. L’agevolazione concordata tra Aspi e il Ministero dei Trasporti, nella nostra provincia ha interessato la A29 e la A7. Resta lo sconto a partire da domani 1° gennaio 2022 del 50%, per poi tornare a tariffa piena dal 1° febbraio. Lo sconto è stato deciso a un tavolo tecnico cui ha partecipato la Regione Liguria e la Società Autostrade. Dopo la sospensione, sulla A26 torneranno in attività i cantieri tra Masone e Ovada e tra Masone e il raccordo A26-A10.