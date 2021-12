Grazie ai ristori di Stato contenuto il numero dei fallimenti qui da noi

Alessandria – Nel 2021 il numero dei fallimenti nelle province di Alessandria e Asti si è quasi dimezzato rispetto al 2019: 54 contro i 56 del 2020 e i 101 del 2019. Le procedure fallimentari in provincia di Alessandria sono 45, mentre 9 sono quelle in provincia di Asti. Sono questi i dati forniti dal Portale dei Creditori per il 2021 (https://www.portalecreditori.it/procedure.php?altre=fallimenti&filter=txtFAnno%7C2021%5EtxtTribunale%7C0060030091&page=1). Secondo il presidente della Camera di Commercio Alessandria-Asti Gian Paolo Coscia ciò è dovuto all’iniezione di liquidità dei vari decreti anti-Covid. In tutto ciò può anche aver influito il rallentamento dell’attività degli Uffici giudiziari dovuto alla pandemia, così come il rinvio delle cartelle esattoriali, per cui si può affermare che molte delle imprese fallite nel ’21 erano già in difficoltà da tempo.