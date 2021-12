Ma i pompieri sono complici dei petrolieri? Per l’ennesima volta il Gpl-Killer esplode, demolisce una casa a Montecastello e i Vigili del Fuoco non denunciano niente: perché?

Montecastello (Max Corradi) – Non si contano più le esplosioni dovute al Gpl (Gas Petrolio Liquefatto) che, essendo più pesante dell’aria, ristagna ed esplode. Il Gpl è prodotto dai petrolieri, è pericolosissimo ma tutti lo confondono col Metano che è un dono della natura: è sicuro, costa poco e non inquina. Su questo tema in pochi intervengono: forse qualcuno ha preso soldi anche dai petrolieri che producono il Gpl? Io penso di sì. Gli è che, per l’ennesima volta, anche stavolta una bombola di Gpl è saltata per aria. Lo ha fatto nel centro del paese in una strada adiacente alla Provinciale 80. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il 118. Secondo quanto si è appreso al momento non risultano feriti. Le fiamme sono divampate in un’abitazione di Via Cesare Battisti. Dopo l’esplosione, dovuta ad una bombola di Gpl (ma va?), è perfino crollata una soletta per cui l’abitazione sarà dichiarata inagibile.

La famiglia che abita nella struttura è stata evacuata.

Per fortuna.