Botti, fiamme in casa e cassonetti a fuoco

Alessandria (Ansa) – Intervento dei vigili del fuoco nella notte ad Alessandria per spegnere l’incendio degli infissi di un alloggio al secondo piano in una palazzina in via Dante, nel centro della città. Dalla sala operativa non escludono che l’origine del rogo sia l’uso di giochi pirotecnici. Le fiamme sono state domate in mezz’ora con l’impiego di un nebulizzatore. Nel quartiere Pista è andato a fuoco un cassonetto. Sei contenitori della spazzatura sono andati distrutti in un cortile a Casale Monferrato, mentre a Vignole Borbera i roghi hanno interessato cinque cassonetti in punti diversi del paese. Anche in questi casi non si escludono legami coi botti di fine anno.