Sull’evasione di Vercelli critico il sindacato degli agenti penitenziari: inascoltati i nostri appelli

Vercelli – Il muro di cinta scavalcato dal fuggiasco è dotato di videosorveglianza e il servizio garantito, come ha dichiarato ai cronisti la direttrice del carcere Antonella Giordano. Critico invece il Sappe, il sindacato autonomo degli agenti penitenziari, per il quale quella di oggi è un’evasione annunciata. Uno dei due evasi, entrambi albanesi non è riuscito a scappare in quanto si è rotto un braccio durante la fuga ed è stato subito catturato dalle guardie. Per quanto riguarda l’evaso si sa che è finito in carcere a causa di una serie di furti in villa anche nella zona di Alessandria. Si chiama Kristjan Mehilli (nella foto tratta dal web), 27 anni, di origine albanese, appartenente alla banda che nel 2018 compì un furto di circa 60.000 euro nella casa dell’imprenditore Riccardo Coppo a Cella Monte nel casalese. Insieme ad altri tre componenti della banda (nella foto segnaletica a lato) fu tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Casale nel maggio del 2019 per scontare una pena di dieci anni di carcere.