Hanno vaccinato quasi tutti ma i contagi aumentano: le terapie no eh?

Roma (l.r.) – Secondo gli ultimi dati forniti dal Governo, in Italia finora sono state inoculate circa 97 milioni di dosi di vaccino anti covid e oltre 45 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari all’84,63 % della popolazione over 12. La percentuale sale all’88% se si contano anche coloro con almeno una dose. Certamente la recente approvazione del green pass esteso, valido solo per i vaccinati, ha impresso una accelerazione anche ai titubanti e, come sottolinea il commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, nelle ultime settimane il numero di nuove dosi è aumentato costantemente fino a superare le 30.000 al giorno. All’appello manca ancora circa il 12% della popolazione vaccinabile che non ha fatto finora nemmeno una dose di vaccino anti covid. Una percentuale infima, che varia in base alle fasce di età ma anche in base alla regione geografica. Per quanto riguarda la fascia di età, la percentuale maggiore di non vaccinati è fra i giovanissimi e cioè tra gli adolescenti tra 12 e 19 anni per i quali però la campagna di vaccinazione è iniziata molto dopo rispetto agli altri. Tra i ragazzi dunque oltre il 24% non ha avuto una dose mentre il 70% è stato completamente vaccinato. Tra i più anziani invece si registra la percentuale minore di non vaccinati visto che meno del cinque per cento degli over 80 non è vaccinato. In generale la percentuale di non vaccinati in Italia aumenta con il calare dell’età, a parte la fascia dei ventenni dove si supera l’85% di vaccinati completi. In non vaccinati rappresentano il 15% tra trentenni e quarantenni, il 12% tra cinquantenni, il 9% tra i sessantenni e il 7% dei settantenni. Insomma: un successo per il generale Figliolo, ma un flop clamoroso per il siero genico.

L’uomo della strada però una domanda se la fa: perché non favoriscono le terapie che funzionano benissimo e costano poco? Oltre tutto quando uno si cura e guarisce diventa anche immune mentre col vaccino no.

Fate un po’ come volete, intanto non state a sentire nessuno.

E allora dai Figliuolo! Forza, scat-tareee! Ora da vaccinare ci sono cani, gatti, criceti, furetti, scoiattoli, porcellini d’India, pappagalli, canarini, pesci rossi, galline, conigli, cavalli, asini, mucche, volpi, topi, lucertole …