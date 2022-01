La Provincia di Alessandria vieta l’impianto a biogas di Castelletto Monferrato

Castelletto Monferrato – In seguito alle vivaci e perduranti proteste dei residenti e del comitato No-Biogas, la Provincia di Alessandria si è pronunciata negativamente al suo insediamento. Il sindaco Gianluca Colletti (nella foto) in un videomessaggio si compiace del fatto che Castelletto Monferrato che non debba accogliere un impianto di biometano da 77.000 tonnellate. Ciò, nonostante che l’amministrazione comunale non sia contraria alle fonti rinnovabili, come possono essere appunto il biometano, il fotovoltaico o altre strutture che permettano di produrre energia pulita, ma “ci devono essere le condizioni perché simili insediamenti ottengano il via libera”. La proposta fatta per Castelletto era del tutto fuori luogo: una struttura enorme, a soli 8 metri dal piano strada e con almeno cinquemila camion all’anno a transitare sul […] territorio. La decisione della Provincia è arrivata dopo un lungo lavoro di studio e approfondimento e dopo che in Conferenza dei Servizi era stata avviata la discussione preliminare alla concessione o meno dei permessi. Il parere negativo è stato di stampo amministrativo in quanto i documenti presentati dalla società proponente non erano legittimi. Di qui un esposto in Procura della Repubblica e il “No” della Provincia.