Aumenta lo smog in Piemonte, scattano le misure di sicurezza

Torino – Non basta il Covid a rendere la vita impossibile ai piemontesi, perché anche lo smog in aumento sta diventando un problema serio. Per questo motivo la Regione Piemonte, con l’assessore all’ambiente Matteo Marnati, ha deciso di rispondere negativamente alla richiesta di deroga avanzata da sette sindaci dell’area metropolitana di Torino. Sindaci capitanati da Fabio Giulivi, primo cittadino di Venaria Reale che chiedono la convocazione di una riunione del tavolo della qualità dell’aria. Marnati richiama lo studio che sta facendo l’Arpa Piemonte, mettendo a confronto la Pianura Padana con le altre aree europee, da cui si evince che la nostra è la situazione peggiore a livello Ue, ma causa la conformazione dell’area, il clima e la pressione che schiaccia al suolo le polveri, non perché non si stia facendo nulla. Si tratta della zona più grande, più popolosa e più industrializzata d’Europa. Parimenti l’assessore ai trasporti Marco Gabusi dice che grazie alle mascherine Ffp2 aumenta il livello di sicurezza sui mezzi pubblici.