Maxi focolaio di Covid nel carcere di Asti, record di guardie contagiate ad Alessandria

Torino – Nel carcere di Asti a inizio settimana i positivi tra i detenuti erano poco più di trenta, ora sono 84. È alto anche il numero di contagi tra gli agenti della polizia penitenziaria, 70 in tutto il Piemonte:

Alessandria 19 (due carceri) Asti 12 Ivrea 9 Torino 9 Alba 6 Novara 4 Biella 3 Cuneo 3 Saluzzo 3 Vercelli 2.

Ad Alessandria, nelle due carceri di San Michele e di piazza Don Soria, sono stati registrati ben 19 positivi tra le guardie carcerarie, il record assoluto in Piemonte, mentre nel carcere di alta sicurezza di Asti sono scattate le misure previste dal protocollo anticovid e tutti i detenuti positivi sono stati isolati. Il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria Osapp denuncia la mancanza di mascherine Ffp2 e chiede che siano distribuite regolarmente come previsto dalle nuove norme anticontagio per i luoghi al chiuso.