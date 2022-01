Nonostante Figliuolo, il Piemonte è in zona gialla e Alessandria potenzia gli hub: le terapie no eh?

Alessandria – Fa specie (dato che i vaccini anticovid – che sono in effetti dei sieri genici – non funzionano) che lo Stato abbia in programma di andare a casa dei no-covid-vax per stanarli e vaccinarli, infrangendo il principio di libertà personale sancito dalla nostra Costituzione. Allo stesso tempo questo Stato ignora in maniera molto discutibile le cure che invece pare funzionino, di cui tratteremo presto in un articolo molto esaustivo che potrete leggere in home page. E mentre anche il Piemonte da oggi entra in zona gialla si accelera la corsa al vaccino per garantire a tutti l’accesso rapido alla terza dose. Una terza dose che dal 10 gennaio potrà essere somministrata dopo 4 e non più dopo 5 mesi dalla seconda, della serie: questo siero genico copre per tre mesi (che vada bene) e obbliga i vaccinati a fare quattro richiami all’anno (che vada bene) per tutta la vita se vogliono stare tranquilli. Inoltre dal 1° febbraio la durata del Green Pass si ridurrà da 9 a 6 mesi. Tutto ciò significa che nelle prossime settimane ci sarà un notevole aumento di persone da vaccinare. La giornata di Capodanno per le terze dosi ad accesso libero è stata un “successo” col raddoppio dei numeri di quella di Natale. Per tutti questi motivi anche ad Alessandria sarà potenziato l’hub vaccinale dell’azienda ospedaliera. Infatti la Regione Piemonte le ha assegnato un target anche per favorire una maggiore integrazione con l’Asl del territorio: è stato esteso l’orario delle attività ed è cambiata l’organizzazione per implementare il numero delle somministrazioni giornaliere e arrivare così, a pieno regime, a inocularne 800. Che si aggiungono alle cinquecento assicurate quotidianamente dall’altro importante hub cittadino, quello dell’ex Caserma Valfrè.