Casale Monferrato – Una donna di circa 70 anni è morta d’infarto mentre era al mercato stamane verso le nove davanti a un ambulante di vestiario verso viale Marconi. L’ambulante ha dato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili Urbani e una squadra del 118, ma per la donna non c’è stato niente da fare. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di verifica da parte dell’autorità giudiziaria e del medico legale.