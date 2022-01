Grazie ai soldi del governo ad Asti partono i lavori in scuole e case popolari

Asti – Grazie al Pnrr ad Asti arriveranno 10 milioni di euro per finanziare ristrutturazioni in tre scuole e per la manutenzione straordinaria di alloggi popolari. Il Comune interverrà con 1,4 milioni di euro sulla scuola materna Santa Caterina (nella foto) per lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, messa in sicurezza dell’edificio e abbattimento delle barriere architettoniche. Quasi 1,5 milioni saranno investiti sulla elementare Laiolo, in frazione San Carlo, per lavori di adeguamento degli spazi, messa in sicurezza, riqualificazione energetica e abbattimento delle barriere architettoniche. Quasi 6,5 milioni per lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche alla media Martiri. Quasi 740.000 euro serviranno per la manutenzione di alloggi di proprietà del Comune: 26 alloggi nelle vie Graziani e Catalani. Tutti gli interventi, promettono dal Comune, saranno terminati entro il 2023 con certificato di collaudo entro marzo 2026.