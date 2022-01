Non è morto di Covid Luca Gelli, il carabiniere che ha arrestato Erika e Omar, vaccinato tre volte

Acqui Terme – Da qualche parte si legge che Luca Gelli, 56 anni, già comandante della stazione dei carabinieri di Bistagno, sarebbe deceduto oggi per Covid. Ma la notizia è priva di fondamento in quanto, pur essendo in rianimazione da una settimana, era stato ricoverato il 17 dicembre per altre patologie. Inoltre era stato sottoposto regolarmente a tutte e tre le vaccinazioni e il decesso non risulta essere dovuto a Covid. Gelli era balzato all’onore della cronaca 21 anni fa quando comandò l’operazione che ha consento l’arresto dei due fidanzatini pluriomicidi di Novi Ligure Erika e Omar. Successivamente era stato trasferito al settore civile del Ministero della Difesa per gravi problemi di salute.