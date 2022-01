Trovato cadavere in galleria: si tratta di un novese

Genova – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato dal personale delle ferrovie dentro una galleria a levante della stazione di Genova Sturla, in direzione Quarto. L’allarme è scattato verso le 2 del mattino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine: per l’uomo, originario di Novi Ligure ma residente a Genova, non c’è stato nulla da fare. La polizia ferroviaria ha acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. L’uomo, con problemi psichici, potrebbe avere avuto un malore. Non si esclude anche l’investimento. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per fare chiarezza su quanto accaduto.

Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento delle 17:00

Originario di Novi Ligure ma residente da anni a Genova, era un medico in pensione di 80 anni. L’uomo, del quale l’autorità giudiziaria non ha ancora freso note le generalità, viveva da solo. Aveva in tasca alcuni blister di farmaci per la demenza senile. L’ipotesi degli investigatori della polizia ferroviaria, coordinati dal pubblico ministero Fabrizio Givri, è che l’anziano possa avere perso l’orientamento e abbia iniziato a vagare lungo i binari per poi essere colpito da un treno in transito.