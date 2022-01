Va a fuoco camion che trasporta rifiuti

Rivalta Scrivia – Oggi pomeriggio verso le due e mezzo i Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti sulla Provinciale 211 in località San Guglielmo per spegnere un incendio d’un autocarro carico di rifiuti destinati alla discarica. L’autista è riuscito ad accostare in una piazzola e dare l’allarme. Sul luogo è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale di Tortona. Dopo un’ora i pompieri hanno avuto ragione delle fiamme. Distrutto il camion, illeso il camionista, nessuna vittima. Ancora sconosciute le cause del rogo.