Alessandria – Anno nuovo e fortunato per il vincitore al Superenalotto in una tabaccheria di Viale Michel dove ha fatto “5” vincendo circa 43.000 euro. Il Jackpot, intanto, sale a 135,1 milioni di euro, che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con 156 milioni di euro.