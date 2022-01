I mulini a vento non li vuole nessuno

Voltaggio – La domanda è: a cosa servono i mulini a vento che costano un occhio della testa e non producono niente di buono? A Voltaggio sono in molti a pensarla così anche perché la Regione Liguria ha pensato bene di espropriare le aree confinanti in cui piazzeranno quelle schifezze “rovina-paesaggio”. Per il presidente Toti non è difficile concepire questa cosa, convinto com’era che Novi fosse in Liguria, ma ai voltaggini non sta bene. L’impianto previsto a Pinceto, nel Comune di Isola del Cantone, in provincia di Genova è a un passo dalla provincia e sul crinale che confina con Voltaggio. Prevede l’acquisizione di tutte le “particelle catastali” che potranno essere interessate anche semplicemente dalla realizzazione del progetto, in attesa dell’ok definitivo. Sono previste quattro torri alte 160 metri per produrre 4,20 Mw ciascuna. Un progetto depositato addirittura dieci anni fa negli uffici regionali liguri: all’epoca erano indicati dieci aerogeneratori ma, dopo un confronto con gli abitanti delle località interessate, la società Fera decise di ridurre il numero delle torri a cinque, rimanendo solo sul territorio della frazione di Pinceto, favorevole all’impianto, escludendo invece Borlasca, contraria. A Voltaggio è prevista la realizzazione di una strada nei boschi per trasportare i componenti delle torri sul crinale di Pinceto. Passerà da cascina Alpe. Molte particelle indicate nell’avviso riguardano la nuova strada. Ma c’è un comitato che ha già impugnato al Tar Liguria tutte le autorizzazioni, per cui si attente la sentenza a marzo. Chi si oppone osserva che si tratta di un progetto inutile per il quale non c’è nessuna sostenibilità poiché il vento non è costante come invece serve alle torri per funzionare. In queste condizioni non è sopportabile l’impatto ambientale previsto.