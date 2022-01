In arrivo a Novi e ad Acqui i Fondi Pnrr per riqualificare aree ed edifici

Alessandria – Degli oltre 28 milioni di euro che arriveranno in provincia di Alessandria per il Pnrr, 5 arriveranno a Novi e ad Acqui. Saranno riqualificati un’ala della vecchia caserma Battisti, che sarà trasformata in hub turistico da cui partirà da qui la pista ciclabile verso Alice Bel Colle e il parco in via Savonarola, che sarà collegato direttamente con corso Bagni. Quindi si lavorerà al recupero dell’area davanti al centro congressi in zona Bagni e alla creazione di una nuova palestra adiacente al campo sportivo di via Trieste. A novi arriveranno 3,5 milioni che serviranno per la riqualificazione del Parco Castello, alla creazione di nuovi spazi grazie al recupero del patrimonio edilizio e storico, e al consolidamento del versante del parco di via Oneto, interessato da una frana nell’alluvione del 2019.