La perizia sul culturista morto: fu abuso di farmaci dopanti

Ovada – L’autopsia del medico legale Maria Lucrezia Mazzarella sul cadavere di Francesco Consonno di 33 anni, il fornaio di Ovada, ma residente a Genova, morto d’infarto nella sua casa di Tiglieto il 10 agosto scorso, è chiara: le cause del decesso sono dovute a una dose eccessiva di farmaci dopanti. La vittima era infatti molto nota negli ambienti sportivi ed era un apprezzato culturista e sollevatore di pesi. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità e i colleghi della compagnia di Arenzano, coordinati dal sostituto procuratore Giovanni Arena. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire in che modo Consonno fosse entrato in possesso di quelle sostanze. E da chi le avesse ricevute. Circostanze che però, al momento, devono essere ancora chiarite. Tra i farmaci sequestrati all’interno dell’abitazione dell’uomo sono stati trovati degli antitumorali e, come emerso dalle indagini, altri che in Italia sono considerati stupefacenti e dei quali è vietata la vendita. Tutte sostanze che, come emerso in altre indagini e studi sono utilizzate come sostanze anabolizzanti. Gli esami tossicologici hanno evidenziato la presenza di alcuni di questi medicinali nei tessuti del Consonno, segno del loro effettivo uso da parte dell’uomo. E visto che non erano note patologie pregresse nella vittima – né sono state riscontrate dall’autopsia – è chiaro, secondo il perito, che questi composti fossero assunti in supporto all’attività in palestra. Consonno frequentava una palestra di Ovada. È da lì che sono partite le indagini, per comprendere se nel centro sportivo avesse trovato un canale per approvvigionarsi di quelle sostanze. Ma nulla è ancora emerso in quel senso. Un’altra ipotesi è che la vittima avesse potuto acquistarli su internet, in siti esteri che commercializzano senza troppi controlli quel genere di farmaci. Ancora, non è escluso che l’uomo avesse beneficiato dell’aiuto di un medico, per farsi prescrivere quei medicinali regolarmente venduti, sebbene per scopi totalmente diversi dallo sviluppo della muscolatura. I fatti risalgono a martedì 10 agosto scorso quando Consonno e la sua compagna, infermiera in un ospedale genovese, stavano trascorrendo la serata nella loro casa di Tiglieto. Improvvisamente l’uomo aveva detto alla compagna di sentirsi poco bene, la situazione si è aggravata improvvisamente e la donna ha dato l’allarme praticando al compagno il primo massaggio cardiaco. Sul posto erano arrivati una squadra del 118 e i carabinieri ma per il giovane panettiere di Ovada non c’è stato più niente da fare.