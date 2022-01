Ovadesi evasori di Imu e Tasi per 400.000 euro

Ovada – L’85% dell’evasione di Imu e Tasi del 2016 è stata inserita a bilancio 2021 come “Crediti di dubbia esigibilità”, il che vuol dire che il Comune di Ovada si è praticamente rassegnato a non esigere la colossale evasione dei cittadini di Ovada. Tuttavia sono già stati recapitati gli avvisi di accertamento, con destinazione i cittadini morosi. La fetta più grossa dell’evasione riguarda l’Imu per un totale di 395.000 euro, ma c’è anche chi non ha versato quanto avrebbe dovuto per sbaglio, chi per sbadataggine, chi è incappato in qualche errore di calcolo.