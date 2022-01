Stop alla società unica dei rifiuti

Tortona – Per la raccolta rifiuti rimarranno in vita gli attuali tre operatori, Gestione Ambiente, Econet e 5 Valli, e lo smaltimento resta a Srt, gestore delle discariche di Novi e Tortona nell’ambito del Consorzio servizi rifiuti (Csr). L’assemblea dell’ente ha preso atto dell’esito dei risultati dello studio che doveva valutare la creazione di un’unica società al posto delle quattro operanti nell’ambito consortile, per l’acquese-ovadese Econet, novese e tortonese Gestione Ambiente e Val Curone e Val Borbera insieme ad Arquata Scrivia con 5 Valli, oltre appunto a Srt per lo smaltimento.