Accordo fra Trenitalia e Regione Piemonte per rendere “normale” il servizio ferroviario

Torino – Sarà firmato entro gennaio il contratto di servizio con Trenitalia che in cambio di 125 milioni all’anno per dieci anni, consentirà un miglioramento del servizio e l’arrivo di una quarantina di nuovi convogli che inizieranno a circolare sui regionali veloci che da Torino raggiungono Milano, Genova, Savona e Cuneo. Si spera che questo importante accordo segni la fine d’un calvario ferroviario che ha colpito negli ultimi anni soprattutto i molti pendolari, cioè chi studia e chi lavora. Si spera che sia finita una situazione di incertezza nei rapporti tra la regione e la società ferroviaria che dura dal 2017, con ben quattro ricorsi con richiesta danni per 70 milioni da parte di Trenitalia. L’accordo tra Regione e Ferrovie concede di fatto a Trenitalia il monopolio sul trasporto ferroviario con l’impegno da parte della Regione di trovare i soldi per contribuire alla ristrutturazione delle tratte obsolete come la Asti-Alba e la Arona Santhià, tra le più utilizzate prima della soppressione, oltre alla Novara-Varallo.